Coronavirus - Comment rester solidaire et confiant?

[Dossier] La France face à l'épidémie de coronavirus - Alors que des mesures exceptionnelles ont été annoncées pour lutter contre le coronavirus, RCF vous propose un dossier spécial. Comment continuer à vivre malgré les restrictions imposées par l'État pour lutter contre le coronavirus ? Comment continuer à vivre sa foi alors que les messes et les célébrations ont été interdites ?

ÉDITION SPÉCIALE : INTERVENEZ EN DIRECT

Nous consacrons une édition spéciale en direct sur RCF aux conséquences du coronavirus alors que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) indique que l’Europe est désormais située à l’épicentre de la maladie.

Pour nous accompagner pendant deux heures, le Père Bernard Podvin, prêtre du diocèse de Lille, en duplex de RCF Hauts-de-France. Cette émission spéciale est ouverte à vos appels, à vos témoignages, où que vous soyez en France et en Belgique. Nous sommes là pour écouter vos craintes, vos questions, mais aussi vos messages d’espérance.



La France confinée

Depuis samedi dernier, la France est passée au stade 3 de la propagation du virus, ce qui entraîne des mesures préventives bien concrètes. Après la fermeture des établissements scolaires et les universités, le premier ministre Édouard Philippe a annoncé la fermeture des "lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays", tels que les restaurants, bars, discothèques, cinémas. Les autres commerces sont aussi concernés hormis les magasins alimentaires.

Nous sommes fortement incités à travailler à distance ou à limiter nos déplacements. Tous les événements rassemblant plus 100 personnes ont été annulés, les messes ont été suspendues dans beaucoup de paroisses en France.



Comment rester dans l'espérance ?

Face à cette épidémie, il ne s’agit pas de céder à la panique ou de tomber, tête baissée, dans les pièges des fake news qui nous sont tendus, mais plutôt de rester dans l’espérance. Certes, cela ne nous dédouane pas du bon sens et de la prudence, cela ne supprime par les sentiments de peur ou d’angoisse, qui nous étreignent peut-être mais quels que soient nos états d’âme, restons solidaires, confiants et conscients de nos responsabilités à l’égard de nous-mêmes et de ceux et celles qui nous entourent.