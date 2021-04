Croire Aujourd'hui - 28 avril 2021 à 19:30

Jean-Marie Richard

Jean-Marie Richard, un vieux baroudeur des chemins de la vie chrétienne. Toujours curieux et disponible pour recueillir une proposition ou un questionnement de l’aujourd’hui. Disponible pour accueillir, mais aussi pour réfléchir et débattre. Aime bien entendre le pape dire que « Tout est lié » Cherchera donc toujours à cultiver les rapports entre vie spirituelle et vie de la cité ( intellectuelle, économique, politique, éthique) Prêtre catholique du genre bavard et passionné dès qu’il y a un sujet à présenter et un auditoire à rejoindre. Risquerait d’accaparer trop le temps de la parole.