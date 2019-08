Croix sans Christ, Christ en croix

La croix s'est définitivement imposée comme symbole du Christianisme après la crucifixion de Jésus. Pourtant, n'était-elle pas plus ancienne ? D'où vient alors ce symbole ? Et quand a-t-on commencé à le représenter, avec et sans le Christ ? Autant de questions auxquelles Robert de Baecker apportera réponse dans cet avant dernier épisode de la Saga des Saintes Images.