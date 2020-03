Culte et messe autrement

Madame Marie-José Pingault, catholique et Monsieur Marc Schaefer, pasteur de l’Église Protestante Réformée de Touraine ont échangé sur le thème Messe et culte autrement. Pour ce qui est de la partie catholique, la cérémonie Messe qui prend son temps est issue de la spiritualité ignacienne, fondée sur Les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. La Messe qui prend son temps tire son nom de la place laissée à l’approfondissement de la lecture de l’Évangile grâce à des temps et des lieux de prières individuels à l’intérieur même des édifices religieux. Ces messes se tiennent à des endroits et des moments différents, afin de toucher le plus possible de fidèles. Côté protestant, il est question de trois cultes différant du culte traditionnel. Premièrement le « Culte à quatre pattes » destiné au plus jeunes, à leurs parents et parfois grands-parents. C’est un culte catéchétique pour les moins de 7 ans qui rassemble régulièrement une quinzaine d’enfants au temple de Tours. Deuxièmement, le culte « Vitamines bibliques » qui est un culte d’animation biblique destiné aux adultes. Et troisièmement le « Culte apéro » inspiré des cultes café croissant. Le but est de réunir des personnes en petits groupes autour d’un thème donné et de pouvoir échanger. Ces trois formes de culte respectent, cependant, la structure traditionnelle du culte, même si elles empruntent des chemins détournés. « Prend Seigneur et Reçois », chant reprenant une prière de Saint Ignace a marqué la pause musicale. Nos invités ont terminé notre entretient par une prière pour la partie catholique et un envoi pour la partie protestante