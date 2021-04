Culture 2 - Traces bibliques

Pas mal de croyant.es continuent de considérer les textes des Ecritures comme "intemporels", non déterminés par l'espace et le temps qui les ont vu naître. Du coup, nombre de mécompréhensions et malentendus peuvent surgir et des pans entiers de sens demeurer inconnus. Or, ces textes sont des oeuvres littéraires pour la plupart, minutieusement construites selon les canons de l'époque et écrites dans des registres de langage que comprenaient celles et ceux qui les lisaient. "Re-culturer" les Ecritures, ce n'est pas en affaiblir la portée, c'est au contraire une invitation à les inculturer à notre époque.