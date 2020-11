D'autres causes encore...

Peut-on parler aussi de causes génétiques, biologiques, éducationnelles, culturelles pour "expliquer" des passages à l'acte agressifs ?



L'impulsivité, l'attrait pour la nouveauté, le désir d'expériences fortes ont incontestablement une dimension génétique et peuvent être des prédispositions à l'agression violente, sexuelle ou autre. Mais pour autant il n'y a pas de gène ou chromosome du crime !! et le lien n'est pas direct. Le milieu environnemental joue un rôle certain, mais là encore par différents biais. L'épigénétique illustre ou explicite la plasticité des comportements... Et l'IRMf (fonctionnelle) peut ainsi déceler des lésions en particulier chez les victimes fortement traumatisées, des lésions qui ont des analogies avec celles trouvées chez les sujets déprimés.