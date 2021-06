D’une foi de tradition à une foi vécue!

Frédéric, va vivre à l’âge de 35 ans une rencontre intime et personnel avec Dieu alors qu’il s’apprête à partir en mission humanitaire avec sa femme et ses enfants.

Cette rencontre va profondément changer sa relation à l’Eglise universelle et au Christ sa compréhension des Evangiles ainsi que son rôle d’époux et de père...