Daniel Mandon vient de publier son dernie ouvrage aux éditions de l'Harmattan : Santé et Spiritualité (préface du professeur Queneau)

Rédigé avant la pandémie, il analyse de manière documentée et passionnante le développement des demandes de santé en même temps que s'estompe l'espoir du salut !

Santé, Salut, deux mots qui ont la même racine, deux réalités qui fondent et organisent notre rapport au sens de la vie et à la mort !

Daniel Mandon nous partage avec conviction et subtilité ce qui fait l'essentiel de sa réflexion dans ce livre original et dans cette émission elle aussi pleine de ses convictions !