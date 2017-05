Daniel Quétin aura bientôt 80 ans.

Il a suivi une formation théologique approfondie et, tout au long de sa vie, il a milité pour la paix entre tous et travaillé sans se lasser jamais au dialogue entre les hommes de convictions et de cultures différentes.

Il oeuvre toujours aussi fortement, aujourd'hui, pour l'accueil de l'étranger, et le dialogue inter-religieux .