Danielle Parda-AJCF (1ère partie) - 1ère diffusion 22/11/2015

Une présentation synthétique de l’AJCF par Florence Taubmann, présidente de l’Amitié judéo-chrétienne de France qui rappelle l’histoire de cette association créée juste après la guerre, et qui se donne pour objectif de travailler au rapprochement des chrétiens et des juifs.

En France, des affinités anciennes ont lié les deux minorités juive et protestante. Nombreux furent les protestants dreyfusards. Et dès les années 30 des pasteurs élevèrent des protestations contre ce qui se passait en Allemagne. En 1941 les thèses de Pomeyrol affirmaient : « Fondée sur la Bible, l’Église reconnaît en Israël le peuple que Dieu a élu pour donner un Sauveur au monde et pour être, au milieu des nations, un témoin permanent du mystère de sa fidélité. C’est pourquoi, tout en reconnaissant que l’État se trouve en face d’un problème auquel il est tenu de donner une solution, elle élève une protestation solennelle contre tout statut rejetant les Juifs hors des communautés humaines. » Et les protestants portèrent souvent secours à leurs frères juifs. Côté catholique également, et malgré la position pour le moins ambiguë de l’Institution, des prêtres, des religieux et des laïcs s’engagèrent courageusement.