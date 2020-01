De la violence en religion

La question des abus sexuels traverse les Églises et les institutions. Elle appelle une réaction et une information. Dans ce but, un ciné-débat est organisé le samedi 8 Février prochain de 15h30 à 22h30 aux Cinéastes au Mans.



Plus de précisions en compagnie du Père Renaud Laby, un cinéphile bien connu du Diocèse du Mans.