Découvrir Jésus à travers une encyclopédie contemporaine

Un ouvrage de plus de 500 pages qui reprend les articles les plus pertinents de la revue Le Monde de la Bible. Des années de recherche et de découvertes compilées pour mieux comprendre Jésus. Un travail de compilation auquel a participé Benoît de Sagazan, journaliste spécialiste du patrimoine religieux.

Un apport scientifique pour mieux connaître le Christ

Un tel projet a bien évidemment une histoire. Le Monde de la Bible s’apprête à fêter ses 40 ans à la fin de l’année. Les 67 contributeurs de cette revue, dont Benoît de Sagazan, voulaient marquer le coup en mettant en valeur leur travail sur les textes, le contexte biblique. Jésus s’est imposé comme la pierre angulaire de ce travail, ce qui a donc donné lieu à une telle encyclopédie.

Pour apprendre à le connaître, de nombreux scientifiques ont participé à un tel travail. "Les scientifiques n’ont plus peur de Jésus, et les théologiens n’ont plus peur de la science" explique Benoît de Sagazan. Au début de l’archéologie biblique, on voulait à tout prix que le sol confirme ce que dit la Bible. On s’est aperçu que ce n’était pas le cas. Cela remis beaucoup de choses en question. Mais la Bible raconte une histoire théologique et pas systématiquement des faits historiques.

L'importance des lieux saints comme lieux de mémoire

L’encyclopédie développe cependant une sorte de géo-théologie. Des lieux qui racontent l’histoire de Jésus. Beaucoup de lieux saints aujourd’hui étaient à l’époque des lieux de mémoire, précise Benoît de Sagazan. Les premiers chrétiens ont transmis une mémoire, comme s’ils étaient les premiers historiens de Jésus.

L'encyclopédie s'achève sur une série d'extraits d'écrivains, d'acteurs, de théâtre. Comme si l'art révélait encore une part du mystère qui entoure Jésus. Benoît de Sagazan conclue en rappelant que ce sujet est inépuisable, et que l'on aura jamais fini d'apprendre de Jésus.