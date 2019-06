Découvrir l'oeuvre de Maurice Bellet

Maurice Bellet est l’un des théologiens français qui a le plus renouvelé la spiritualité chrétienne au 20eme siècle.

Chercheur, marcheur infatigable, poète, grand écoutant, il nous laisse un héritage foisonnant à travers une soixantaine de livres dans lesquels s’entrecroisent théologie, philosophie et psychanalyse.

L'auteur du "Dieu Pervers" a su déconstruire l’image d’un Dieu sadique qui devient l’ennemi de l’homme.

Observateur du monde et des ces métamorphoses il sut pointer les dangers encourus dans une société technicienne et marchande où l’homme parlant et pensant est réduit à l’état d’objet.

Myriam Tonus, laïque dominicaine belge, formée en théologie, a très longtemps accompagné le parcours intellectuel et spirituel de Maurice Bellet (1923-2018).