Découvrir "Le retour du fils prodigue" peint par Rembrandt

Dans cette nouvelle émission de "L'Art et la foi", Thierry Lyonnet a choisi de s'arrêter sur une oeuvre ou plutôt un chef-d'oeuvre : le retour du fils prodigue peint par Rembrandt en 1668.

Pour raconter et comprendre ce tableau magistral du peintre hollandais, il s'accompagne de Paul Baudiquey, prêtre français, connu notamment pour ses commentaires de l'oeuvre picturale de Rembrandt.



Le drame et la merveille d'un père et son fils

Paul Baudiquey a un amour profond pour ce tableau peint dans les dernières années de la vie de Rembrandt. Cette oeuvre qu'il qualifie de "tableau entre tous les tableaux" et un exemple inspirant d'alliance entre art et spiritualité.

Il attache une attention particulière aux figures du père et du fils qui se trouvent à gauche du tableau. Pour Paul Baudiquey, ce fils, à genoux aux pieds de son père qui l'entoure de ses mains fait référence à une sorte "d'enlacement", ou même "d"engendrement" car "le fils est train de naître ou de renaître, d'après la parabole, il y a un engendrement mutuel du père et du fils."

Consentir à aimer

Ce tableau, comme la parabole, est une acceptation de l'amour et du pardon du père pour son fils. Les mains du père, posées doucement sur le dos du fils, les rondeurs des traits du patriarche, la courbure des personnages ; tant de détails évoqués par le spécialiste de Rembrandt, qui montrent l'humilité avec laquelle le père englobe son fils.

Pour le père Baudiquey, c'est cela qui fait le génie de Rembrandt dans la peinture de ce tableau "cette façon d'unir à la fois l'humilité et la magnificence."

Pour le père, l'essence même du message du tableau et que "ce n'est pas évident du tout de croire qu'on est aimé et qu'il faut peut-être un dénudement profond de l'être en nous pour arriver à ce consentement."