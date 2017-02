Depuis 20 ans le pÃ¨re Guillaume prend soin de ses paroissiens

Tous les samedis à 8h30, les dimanches à 10h30 et 17h30

Comment les paroisses de notre diocèse font-elle vivre et vibrer l’évangile au cœur de leur quotidien ? Pourquoi des hommes et des femmes s’engagent au service de leur paroisse, comment vivent nos prêtres diocésains ? Autant de questions auxquelles RCF Sud Bretagne apporte des réponses concrètes, sur le terrain et avec les acteurs de nos paroisses. Une émission pour mieux connaître notre diocèse et ses richesses humaines, pour vivre le quotidien de nos clochers et pour saisir la vitalité et l’espérance de ceux et celles qui s’engagent au plus près des gens pour transmettre la joie de la Parole et la joie de croire.