Des causes culturelles et contextuelles

Si les abus procèdent de multiples causes, peut-on dire aussi qu’ils dépendent du contexte culturel, de la permissivité ambiance, d’une culture du plaisir ?



Si pour les sciences dures, les mêmes causes donnent les mêmes effets, ce n’est pas le cas pour les comportements humains. Or les abus s’originent dans la rencontre entre un sujet humain et des discours, une culture, mais leurs effets peuvent aller en sens contraire.Certains savent prendre une distanciation critique par rapport à des discours de haine ou à une ambiance de relativisation (permissivité sexuelle), d’autres en sont incapables et s’en laissent saisir. Quant à l’inceste, il ne pose pas seulement une problématique individuelle, il dépend aussi et surtout de la structure « famille » et des rôles tenus par chacun des membres de celle-ci.