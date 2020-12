Des envies d’oecuménisme s’expriment sur le secteur de Mansle

Pendant le mois de décembre, des bénévoles du Secours Catholique et de l’Entraide protestante d’Angoulême et Nord-Charente sont installés ensemble, les vendredis et samedis matins, dans une boutique éphémère rue Grande à Mansle. L’occasion de mettre en avant leurs associations et leurs actions pour les faire connaître plus largement. Le Secours Catholique agit concrètement pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion. L’Entraide protestante d’Angoulême et Nord-Charente accueille et accompagne grâce à un logement à Villefagnan des réfugiés… Et c’est plus précisément la CIMADE, pour Comité inter-mouvements auprès des évacués, née dans une dynamique protestante qui est mise en avant…