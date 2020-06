Des figures de sainteté en Bd

A découvrir cette semaine dans A la source des livres, non pas une, mais deux conseils littéraires. Deux bandes dessinées qui retrace la vie de figures de sainteté. Avec pour commencer, " De lys, d'azur étoilé et d'un cœur enflammé : une vie de saint Philippe Néri ", de Florent Jacques et Mariamaris. Une bd parue aux éditions Cor ad cor, qui à reçu la mention spéciale du jury au dernier festival d'Angoulême. Une bande dessinée pleine d'humour, que vous conseille vivement Bruno de Chasteigner de la libraire Siloë, tout comme, " Louis et Zélie Martin, plus dignes du Ciel que de la terre ", paru aux éditions Artège. Une très belle bande dessinée de Marco Greslin au dessin, et de Marie et Olivier Malcurat au scénario, qui retrace bien sûr la vie des époux Louis et Zélie Martin , le premier couple à avoir été canonisé ensemble par l’Église.