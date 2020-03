Des valeurs à défendre - 16 avril 2020 à 12:16

Tous les jeudis à 12h16

“Un chrétien, s’il n’est pas un révolutionnaire en ce temps, n’est pas chrétien” (Pape François). A la lumière de cette citation et des questions actuelles, puiser dans la Doctrine Sociale de l’Eglise, les références de valeurs dans lesquelles peut s’exercer librement la conscience humaine. A partir des préoccupations des jeunes, étudiants et jeunes actifs, sur des sujets de société, qui les touchent, apporter chaque semaine l’éclairage de la Doctrine Sociale de l’Eglise. Chaque semaine, l’émission apporte des réponses claires aux questions posées et donne des exemples qui rendront les propos théoriques concrets et accessibles à tous. Une émission fait par et pour les jeunes avec chaque semaine un “expert” intervenant qui saura de façon dynamique et enthousiaste captiver les auditeurs. L’idée du magazine est de répondre à la quête de sens des jeunes et de leur donner les clés de discernement par des témoignages et des conseils pratiques.