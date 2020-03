Illustrée par le Cantique des Cantiques chanté par Alain Bashung et Chloé Mons, l’émission nous permet d’approcher l’énigmatique texte du Cantique des Cantiques grâce à l’analyse approfondie de Benoît Standaert. Puisant dans des traditions variées et des études philosophiques il ouvre des pistes de réflexions et de méditations dans son livre : Le Désir désiré » aux Editions Salvator