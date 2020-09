Deux conférences sur l'avenir de l'Eglise et sur les chrétiens de Chine

Au sommaire de ce magazine diocésain : 2 conférences. Une sur l’avenir de l’Eglise et la vision que peut en avoir Sœur Véronique Margron, théologienne et présidente de la Conférence des Religieuses et Religieux de France et une deuxième sur le christianisme en chine, entre persécution et espoir. Nous ferons le point avec un grand connaisseur du sujet, l’historien sinologue François-Yves Damon.



Et enfin, nous évoquerons la rentrée du MEJ, le mouvement eucharistique des jeunes, samedi prochain.