Deux protestants passionnés par Saint François

St François d'Assise demeure un prophète pour notre temps. La récente Encyclique "Laudato si" du Pape François n'en est qu'un indice récent. Or il y a déjà 100 ans, deux protestants se passionnaient pour St François : Paul Sabatier, pasteur et historien, qui révolutionna la recherche historique sur le Saint d'Assise, et le pasteur Wilfred Monod, fondateur d'une fraternité spirituelle d'esprit franciscain, qui devait notamment servir d'inspiration à la future communauté de Taizé. Rapide découverte de ces deux figures singulières.