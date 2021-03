Dialogue avec frère Jean Loïc Beaugendre à la paroisse des disciples d’Emmaüs

Venant d'Attichy, arrivé l'été dernier à Montpellier et aussitôt chargé des fonctions de vicaire à la paroisse des disciples d’Emmaüs, le frère Jean Loïc Beaugendre découvre le soleil du Midi et nos fidèles du diocèse. Ancien kinésithérapeute, il nous dévoile son parcours, les missions en Afrique, une retraite ignacienne décisive, l'appel du Seigneur pour mieux annoncer l’Amour et la miséricorde de Jésus pour le monde.