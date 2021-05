Le père Jean-Claude ouvre avec nous un nouveau dictionnaire sobrement intitulé : «Dictionnaire Jésus ». Ce dictionnaire établi par l’École biblique et Archéologique de Jérusalem lui donne l’occasion de revenir sur l’histoire de ce prestigieux établissement, bien connu par ailleurs à travers la traduction de la bible dite justement « Bible de Jérusalem ». Il nous propose la lecture d’un article du dictionnaire pour nous faire entendre la teneur de ce

nouvel outil dans nos mains.



On le retrouve suivi d'une discussion avec le maronite Charbel Matta, le Pasteur Eric de Bonnechose et le Père jésuite Claude Charvet.