Dieu dans nos vies : un nouveau support catéchétique sera proposé à la rentrée

Retour avec notre évêque sur la session plénière des évêques qui s’est déroulé en début de semaine, non pas à Lourdes, mais par visioconférence. Avec lui nous ferons une relecture de cette période de confinement pour les chrétiens.



On s’intéressera aussi à un nouveau support catéchétique qui sera proposé à la rentrée pour les enfants de 8 à 11 ans. Il s’intitule "Dieu dans nos vies". Ce parcours suit les trois années liturgiques. Il s'articule autour de l'école, la famille et la communauté paroissiale. Nous ne parlerons avec Muriel Marçais, responsable diocésaine de la catéchèse