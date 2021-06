" Dieu en amour: qui demeure dans l'amour demeure en Dieu..." (1 Jean 4,16)

« Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui » (1 Jean 4,16)



« Dieu est amour » : c’est la définition la plus lumineuse de Dieu dans l’Écriture. Elle n’apparaît que deux fois et justement dans ce texte qui fait écho au quatrième évangile. L’auteur en effet est un disciple qui témoigne de la tradition spirituelle de l’apôtre Jean. Il écrit à une communauté chrétienne du premier siècle, qui a malheureusement subi la douloureuse épreuve de la discorde et de la division tant au plan de la foi que du témoignage.



Dieu est amour : il vit en lui-même la plénitude de la communion en tant que Trinité et cet amour déborde sur ses créatures. À tous ceux qui l’accueillent, il donne le pouvoir de devenir ses enfants 1 et de pouvoir aimer. Son amour est gratuit et libère de toute peur et de toute timidité.



Pour que se réalise la promesse de la communion réciproque : Dieu en nous et nous en Dieu, il faut cependant « demeurer » dans ce même amour actif, dynamique et créatif. Pour cette raison les disciples de Jésus sont appelés à s’aimer les uns les autres, à donner leur vie, à partager leurs biens avec ceux qui sont dans le besoin. C’est grâce à un tel amour que la communauté demeure unie, prophétique et fidèle.