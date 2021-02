"Dieu fait alliance dans des histoires singulières"

Ils s'appellent Rachida, Romain, Sonia, Raphael, Fanny, Sylvie, Julie et François. Ce sont les huit adultes qui recevront à Pâques le baptême. Huit histoires uniques entre Dieu et l’Homme.



Pour le P. Philippe Pottier, administrateur du diocèse de Séez, ce qui ressort de chacune des lettres que ces femmes et ces hommes ont écrites à l'évêque, c'est l'importance de l'accueil. Et pourtant, l'expérience montre qu'après le baptême, un nombre très significatif de catéchumènes abandonnent la pratique des scarements et la vie paroissiale. C'est pour lui un enjeu majeur pour les communautés chrétiennes.