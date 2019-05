Dieu m'a donné rendez-vous à l'hopital

Bruno Cazin surprend Jean-Marie Richard. Beaucoup de personnes hésitent à se rendre à l’hôpital et en tous lieux où des gens souffrent. Bruno Cazin, médecin-prêtre raconte des rencontres et des cheminements avec des personnes touchées par des leucémies : Il raconte comment la vie de certains patients – pas toujours des chrétiens- lui révèle le Christ en re-surrection au cœur de l’hôpital et de leur démarche de soins. Ils révèlent à lui, chrétien, prêtre. toute une évolution de leur démarche intérieure que l'auteur confie à ses lecteurs. dans l'évangile saint Jean parle souvent des signes qui lui révèlent la présence du Seigneur.. Voilà le chemin parcouru par des patients et découvert par le médecin: Nous sommes invités au même voyage.. ;