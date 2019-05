Dignité du vivant : Les nouvelles technologies 1

Chaque jeudi à 12h14 ; rediffusion à 19h15 et le dimanche à 9h

Notre thème de l'année est "Regards chrétiens sur le corps et l'âme". Contrairement aux idées reçues, le christianisme ne consiste pas à dévaloriser le corps pour ne s'occuper que de l'âme. C'est le religion de l'incarnation et le corps est très présent dans la Bible. Nous le traitons à travers ses rencontres avec Marie-Ange Grondin, Caroline Bauer, Isabelle Cani--Wenegfellen, Henri Cayla.