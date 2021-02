Dimanche de la santé : l'occasion de mettre en avant les aumôniers d'hôpitaux

Dans ce magazine, nous parlerons de l’importance de l’accompagnement spirituel des malades à l’hôpital à l’occasion du dimanche de la santé qui aura lieu ce dimanche.



Nous reviendrons aussi sur la notion de confinement dans la bible avec un regard croisé entre un rabbin et un prêtre à l’occasion de la traditionnelle « conférence des deux Philippe ».



Et enfin nous évoquerons le parcours « Paroisse vivante et missionnaire » qui vient de s’achever. Près d’une centaine de personnes, venues de dix paroisses du diocèse, ont suivi cette formation. Objectif : disposer d’outils concrets pour élaborer et mettre en place un programme missionnaire paroissial.