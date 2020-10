Dimanche de Tous les Saints

PREMIÈRE LECTURE

« Voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues » (Ap 7, 2-4.9-14)

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean

Moi, Jean,

j’ai vu un ange

qui montait du côté où le soleil se lève,

avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant ;

d’une voix forte, il cria aux quatre anges

qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer :

« Ne faites pas de mal à la terre,

ni à la mer, ni aux arbres,

avant que nous ayons marqué du sceau

le front des serviteurs de notre Dieu. »

Et j’entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau :

ils étaient cent quarante-quatre mille,

de toutes les tribus des fils d’Israël.

…



PSAUME 23

R/ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. (cf. Ps 23, 6)

Au Seigneur, le monde et sa richesse,

la terre et tous ses habitants !

C’est lui qui l’a fondée sur les mers

et la garde inébranlable sur les flots.

…



DEUXIÈME LECTURE

« Nous verrons Dieu tel qu’il est » (1 Jn 3, 1-3)

Lecture de la première lettre de saint Jean

Bien-aimés,

voyez quel grand amour nous a donné le Père

pour que nous soyons appelés enfants de Dieu

– et nous le sommes.

Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas :

c’est qu’il n’a pas connu Dieu.

Bien-aimés,

dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu,

mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté.

Nous le savons : quand cela sera manifesté,

nous lui serons semblables

car nous le verrons tel qu’il est.

Et quiconque met en lui une telle espérance

se rend pur comme lui-même est pur.



ÉVANGILE

« Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! » (Mt 5, 1-12a)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

voyant les foules, Jésus gravit la montagne.

Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.

Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait.

Il disait :

« Heureux les pauvres de cœur,

car le royaume des Cieux est à eux.

Heureux ceux qui pleurent,

car ils seront consolés.

Heureux les doux,

car ils recevront la terre en héritage.

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,

car ils seront rassasiés.

…