Dimanche des Rameaux

ÉVANGILE

« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » (Mc 11, 1-10)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Lorsqu’ils approchent de Jérusalem,

vers Bethphagé et Béthanie,

près du mont des Oliviers,

Jésus envoie deux de ses disciples

et leur dit :

« Allez au village qui est en face de vous.

Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché,

sur lequel personne ne s’est encore assis.

Détachez-le et amenez-le.

Si l’on vous dit :

‘Que faites-vous là ?’,

répondez :

‘Le Seigneur en a besoin,

mais il vous le renverra aussitôt.’ »

Ils partirent,

trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte,

dehors, dans la rue,

et ils le détachèrent.

Des gens qui se trouvaient là leur demandaient :

« Qu’avez-vous à détacher cet ânon ? »

Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit,

et on les laissa faire.

Ils amenèrent le petit âne à Jésus,

le couvrirent de leurs manteaux,

et Jésus s’assit dessus.

Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin,

d’autres, des feuillages coupés dans les champs.

Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient :

« Hosanna !

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

Béni soit le Règne qui vient,

celui de David, notre père.

Hosanna au plus haut des cieux ! »



PREMIÈRE LECTURE

« Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas confondu » (Is 50, 4-7)

Lecture du livre du prophète Isaïe

Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples,

pour que je puisse, d’une parole,

soutenir celui qui est épuisé.

Chaque matin, il éveille,

il éveille mon oreille

pour qu’en disciple, j’écoute.

Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille,

et moi, je ne me suis pas révolté,

je ne me suis pas dérobé.

J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient,

et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe.

Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats.

Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ;

c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages,

c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre :

je sais que je ne serai pas confondu.



PSAUME 21

R/ Mon Dieu, mon Dieu,

pourquoi m’as-tu abandonné ? (21, 2a)

Tous ceux qui me voient me bafouent,

ils ricanent et hochent la tête :

« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !

Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »

Oui, des chiens me cernent,

une bande de vauriens m’entoure.

Ils me percent les mains et les pieds ;

je peux compter tous mes os.

Ils partagent entre eux mes habits

et tirent au sort mon vêtement.

Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :

ô ma force, viens vite à mon aide !

Tu m’as répondu !

Et je proclame ton nom devant mes frères,

je te loue en pleine assemblée.

Vous qui le craignez, louez le Seigneur.



DEUXIÈME LECTURE

« Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté » (Ph 2, 6-11)

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens

Le Christ Jésus,

ayant la condition de Dieu,

ne retint pas jalousement

le rang qui l’égalait à Dieu.

Mais il s’est anéanti,

prenant la condition de serviteur,

devenant semblable aux hommes.

Reconnu homme à son aspect,

il s’est abaissé,

devenant obéissant jusqu’à la mort,

et la mort de la croix.

C’est pourquoi Dieu l’a exalté :

il l’a doté du Nom

qui est au-dessus de tout nom,

afin qu’au nom de Jésus

tout genou fléchisse

au ciel, sur terre et aux enfers,

et que toute langue proclame :

« Jésus Christ est Seigneur »

à la gloire de Dieu le Père.