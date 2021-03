Cette nouvelle émission sur RCF Sud Belgique veut donner la parole à divers intervenants autour de la Parole de Dieu, lue le dimanche. En quoi ce vieux texte est toujours une Bonne Nouvelle, pour nous aujourd’hui ? Comme RCF est une chaîne œcuménique, il y aura des chrétiens catholiques, mais aussi protestants et orthodoxes qui interviendront. Il y aura des prêtres, des laïcs, un pasteur, des hommes et des femmes, afin que la diversité soit au rendez-vous. Chacun livrera ce que la Parole lui dit aujourd’hui et comment ce message reste interpellant pour notre temps.