Dimanche du Christ Roi

PREMIÈRE LECTURE

« Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël » (2 S 5, 1-3)

Lecture du deuxième livre de Samuel

En ces jours-là,

toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron

et lui dirent :

« Vois ! Nous sommes de tes os et de ta chair.

Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi,

c’est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais,

et le Seigneur t’a dit :

‘Tu seras le berger d’Israël mon peuple,

tu seras le chef d’Israël.’ »…



PSAUME 121

R/ Dans la joie, nous irons

à la maison du Seigneur.

Quelle joie quand on m’a dit :

« Nous irons à la maison du Seigneur ! »

Maintenant notre marche prend fin

devant tes portes, Jérusalem !

…



DEUXIÈME LECTURE

« Dieu nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé » (Col 1, 12-20)

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens

Frères,

rendez grâce à Dieu le Père,

qui vous a rendus capables

d’avoir part à l’héritage des saints,

dans la lumière.

Nous arrachant au pouvoir des ténèbres,

il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé :

en lui nous avons la rédemption,

le pardon des péchés…

ÉVANGILE

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » (Lc 23, 35-43)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

on venait de crucifier Jésus,

et le peuple restait là à observer.

Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient :

« Il en a sauvé d’autres :

qu’il se sauve lui-même,

s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! »

Les soldats aussi se moquaient de lui ;

s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée,

en disant :

« Si tu es le roi des Juifs,

sauve-toi toi-même ! »…