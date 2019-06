Dimanche du Saint Sacrement

PREMIÈRE LECTURE

Melkisédek offre le pain et le vin (Gn 14, 18-20)

Lecture du livre de la Genèse

En ces jours-là,

Melkisédek, roi de Salem,

fit apporter du pain et du vin :

il était prêtre du Dieu très-haut.

Il bénit Abram en disant :

« Béni soit Abram par le Dieu très-haut,

qui a fait le ciel et la terre ;

et béni soit le Dieu très-haut,

qui a livré tes ennemis entre tes mains. »

Et Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il avait pris.



PSAUME 109

R/ Tu es prêtre à jamais,

selon l’ordre de Melkisédek.

Oracle du Seigneur à mon seigneur :

« Siège à ma droite,

et je ferai de tes ennemis

le marchepied de ton trône. »

…

DEUXIÈME LECTURE

« Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur » (1 Co 11, 23-26)

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens

Frères

j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur,

et je vous l’ai transmis :

la nuit où il était livré,

le Seigneur Jésus prit du pain,

puis, ayant rendu grâce,

il le rompit, et dit :

« Ceci est mon corps, qui est pour vous.

Faites cela en mémoire de moi. »

Après le repas, il fit de même avec la coupe,

en disant :

« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang.

Chaque fois que vous en boirez,

faites cela en mémoire de moi. »

Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain

et que vous buvez cette coupe,

vous proclamez la mort du Seigneur,

jusqu’à ce qu’il vienne.

ÉVANGILE

« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés » (Lc 9, 11b-17)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus parlait aux foules du règne de Dieu,

et guérissait ceux qui en avaient besoin.

Le jour commençait à baisser.

Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent :

« Renvoie cette foule :

qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs

afin d’y loger et de trouver des vivres ;

ici nous sommes dans un endroit désert. »…