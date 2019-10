Dimanche - Les anges

C’est un messager, un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ainsi, l’ange Gabriel annonce à Marie qu’elle sera la mère de Jésus. Les anges rappellent aux chrétiens que Dieu veut communiquer avec les hommes. Les anges sont les ambassadeurs de Dieu.

Les anges : des messagers actifs Les anges sont des êtres spirituels, des messagers et... une invitation celle de découvrir la tendresse de Dieu. Les anges : une donnée de foi pleine de richesse et sérieuse.



Étymologiquement l'ange est un "envoyé de Dieu", mais le mot signifie aussi la manifestation perceptible de Dieu à un homme. Le sens le plus courant est celui d'un être spirituel, libre et puissant qui intervient dans le cours de l'histoire et la vie des hommes et des femmes.

Les anges portent des nouvelles, ils sont aussi des consolateurs et des gardiens, il accompagnent et guident. Ils sont le reflet de l'attention que Dieu a pur chacun de ses enfants, personnellement.

On en connait certains par leur nom: Raphaël, Michel et Gabriel, dont les interventions sont présentées dans la Bible.

Saint-Paul classe les anges : les trônes, les souverainetés, les autorités et les puissances (Col 1, 16) auxquels il ajoute les pouvoirs (Ep 1, 21) Cette classification préexiste à l'ère chrétienne, c'est la manière de Paul d'inculturer le "monde invisible" créé par Dieu et soumis à Dieu.