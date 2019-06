Diocèse de Vannes : les nominations de juin 2019

Monseigneur Raymond CENTÈNE, Evêque de VANNES, nomme :



- M. l’abbé Julien NATUREL, curé-doyen de ROHAN et recteur de ST-SAMSON, GUELTAS, BRÉHAN et CRÉDIN.



- M. l’abbé Jérôme SECHER, curé de la communauté de paroisses de JOSSELIN : curé de l’ensemble paroissial de JOSSELIN, LA CROIX-HELLÉAN, LA GRÉE-SAINT-LAURENT et HELLÉAN, de l’ensemble paroissial de LANOUÉE, LES FORGES, et de la paroisse de GUILLAC.



- M. l’abbé François MARBAUD DE BRÉNIGNAN, curé de CARENTOIR et recteur de QUELNEUC, LE TEMPLE, ST-NICOLAS DU TERTRE et TRÉAL.



- M. l’abbé Hervé LE BERRE, recteur de MORÉAC, REMUNGOL et NAIZIN, et prêtre référent de la pastorale des jeunes du Pays de LOCMINÉ.



- M. l’abbé Marcel DOUNIAMA-GAMBOU, administrateur des paroisses de SÉRENT, LIZIO, ST-GUYOMARD, LA CHAPELLE-CARO, LE ROC-SAINT-ANDRÉ, ST-ABRAHAM et QUILY.



- M. l'abbé Ephrem LALEYE, administrateur des paroisses de ST-AVÉ et MEUCON.



- M. l'abbé Emmanuel MENGOLO, administrateur des paroisses de Sainte-Anne d’Arvor et Sainte-Jeanne d’Arc à LORIENT.



- M. l’abbé Gilbert ADJASSOU, administrateur des paroisses de MERLEVENEZ, STE-HÉLÈNE et NOSTANG, tout en gardant ses fonctions actuelles.



- M. l’abbé Charlemagne TCHEDJINNAHOU, administrateur de la paroisse de TREFFLÉAN, tout en gardant ses fonctions actuelles.



- M. l'abbé Jean-Marie SUREL, directeur du Foyer Jean-Paul II et de la propédeutique Bienheureux Pierre-René Rogue, et délégué épiscopal du Service des vocations.



- M. l'abbé Christian CHÉREL, aumônier du monastère des Augustines à MALESTROIT et de la clinique.



- M. l’abbé Philippe LAUNAY, chapelain du sanctuaire de STE-ANNE D’AURAY.



- M. l’abbé Antoine CILUMBA MASANKA, chapelain au sanctuaire de STE-ANNE D’AURAY et aumônier des Filles du Saint Esprit.



- M. l'abbé Alain LECLERC, secrétaire aux archives de catholicité de l’évêché, tout en restant recteur de ST-NOLFF.



- M. l’abbé Jean-Charles NICOLLEAU, vicaire à ALLAIRE, ST-GORGON, ST-JEAN-LA-POTERIE, RIEUX, BÉGANNE et aumônier de la maison de retraite Angélique-le-Sourd.



- M. l'abbé Crispin NDJIBU SHABANA, vicaire à MUZILLAC, BILLIERS, LE GUERNO, NOYAL-MUZILLAC, ARZAL, AMBON, DAMGAN et PÉNERF.



- M. l'abbé Léon KAVÉGUE, vicaire au service du doyenné de LA ROCHE-BERNARD, en résidence à ST-DOLAY, tout en poursuivant ses études de doctorat.



- M. l'abbé Léonard KASONGO, vicaire aux paroisses de PONTIVY, LE SOURN, ST-THURIAU, NEULLIAC, KERGRIST et prêtre référent de l’aumônerie du Centre Hospitalier de PONTIVY, en résidence à LE SOURN.



- M. l’abbé Jean-Baptiste LABADEH, vicaire à MERLEVENEZ, STE-HÉLÈNE et NOSTANG.



- M. l'abbé Louis DE BRONAC, prêtre référent diocésain du Service de la pastorale des jeunes, tout en gardant son office de curé et recteur du secteur de GUER.



- M. l'abbé Thomas WEBER, prêtre référent de la pastorale des jeunes du Pays de LORIENT, tout en gardant ses fonctions actuelles.





Prêtres aux études :



- M. l’abbé Rogatien SEDJO, à ANGERS, tout en restant au service du doyenné de MUZILLAC le week-end.



- M. l'abbé Jules KANYELA, à NANTES, tout en restant au service du doyenné de QUESTEMBERT le week-end.

Toutes ces nominations prennent effet au 1er septembre 2019.

Les curés, recteurs et administrateurs exercent leur office à partir de la prise de possession canonique (installation officielle).