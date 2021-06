Diocèse de Vannes : les nouvelles nominations

Monseigneur Raymond CENTÈNE, Evêque de VANNES, nomme :



Au doyenné de VANNES :

M. l’abbé Patrice MARIVIN, doyen du nouveau doyenné de VANNES-ARRADON, pour une période de 3 ans et administrateur de la paroisse de SÉNÉ, tout en gardant ses fonctions actuelles.

M. l’abbé Gwenael AIRAULT, doyen du nouveau doyenné d’ELVEN-SARZEAU, pour une période de 3 ans, tout en gardant ses fonctions actuelles.

M. l’abbé Blaise EGBEKPON, administrateur de l’ensemble paroissial de SULNIAC.

M. l’abbé Christian CHÉREL, vicaire à la communauté de paroisses d’ELVEN, en résidence à ELVEN.

Le Père Bernard CHERRIER, de la Congrégation des Pères des Sacrés-Cœurs, vicaire à la communauté de paroisses de SARZEAU, avec l’accord de son supérieur.

M. l’abbé Pierre LANCO, aumônier de la communauté des Frères de KEROZER en ST-AVÉ.

M. l’abbé Jean-Paul SOSSAH, au service de l’évêché et de la paroisse de SÉNÉ.



Au Pays d’AURAY :

M. l’abbé Dominique LE QUERNEC, administrateur des paroisses de BELZ, ERDEVEN, ETEL, LOCOAL-MENDON, MENDON et PLOEMEL, tout en gardant ses fonctions actuelles.

M. l’abbé Joël JOUBAUD, recteur de HOUAT et d’HOËDIC.

M. l’abbé Thierry FÉLIX, chapelain du sanctuaire de STE-ANNE D’AURAY.

M. l’abbé Bruno OUEDRAOGO, chapelain du sanctuaire de STE-ANNE D’AURAY et étudiant à l’Académie de musique et d’art sacré (ADMAS).

M. l’abbé Antoine CILUMBA, vicaire à AURAY et PLUNERET.

M. l’abbé Léonard KASONGO, vicaire à AURAY et PLUNERET.

M. l’abbé Laurent BEGHIN, du diocèse de NANCY, au service des paroisses de BELZ, ERDEVEN, ÉTEL, MENDON, LOCOAL-MENDON et PLOEMEL, en résidence à ERDEVEN, avec l’accord de son évêque.

M. l’abbé Dominique RIBALET, du diocèse d’ÉVRY, au service des paroisses de BELZ, ERDEVEN, ÉTEL, MENDON, LOCOAL-MENDON et PLOEMEL, en résidence à BELZ, avec l’accord de son évêque.



Au nouveau doyenné d’HENNEBONT - PORT-LOUIS :

M. l’abbé Gilbert ADJASSOU, doyen d’HENNEBONT - PORT-LOUIS pour une durée de 3 ans, tout en gardant ses fonctions actuelles.

M. l’abbé Armel HOUNKPATIN, administrateur de l’ensemble paroissial de MERLEVENEZ.

M. l’abbé Emmanuel COQUET, du diocèse de PARIS, au service de l’ensemble paroissial de PLOUHINEC, avec l’accord de son évêque.



Au doyenné de LORIENT :

Le Père Vincent LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, des frères de Saint-Jean, vicaire à Saint-Christophe de LORIENT, en accord avec son supérieur.



Au nouveau doyenné de PLOEMEUR – PONT-SCORFF :

M. l’abbé Simon BARON, doyen de PLOEMEUR – PONT-SCORFF, pour une durée de 3 ans, tout en gardant ses fonctions actuelles.

M. l’abbé Joël BERNARD, vicaire à la communauté de paroisses de PLOËMEUR et LARMOR-PLAGE, en résidence à LARMOR-PLAGE.



Au doyenné de PONTIVY :

M. l’abbé Francis LE GOFF, curé de l’ensemble paroissial de BAUD et de l’ensemble paroissial de PLUMÉLIAU.



Au doyenné du FAOUËT :

M. l’abbé Jean-Liset RANDRIAMANANTENASOA, administrateur de l’ensemble paroissial de PLOËRDUT, en résidence à GUÉMENÉ-SUR-SCORFF.

M. l’abbé Benoît ARNAULD, vicaire à la communauté de paroisses de GOURIN et LANGONNET, en résidence à PLOURAY.

M. l’abbé Jean-Charles NICOLLEAU, vicaire à la communauté de paroisses du FAOUËT, LANVÉNÉGEN, GUISCRIFF, MESLAN-BERNÉ et PRIZIAC, en résidence au FAOUËT.



Au Pays de PLOËRMEL :

M. l’abbé Christophe FERENC, de la Mission catholique polonaise en France, vicaire à la communauté de paroisses de PLOËRMEL, avec l’accord de son supérieur.

M. l’abbé Léonard LUMBUTU, prêtre étudiant, au service de la communauté de paroisses de PLOËRMEL.



Au Pays de LA ROCHE-BERNARD :

M. l’abbé Gauthier MUKENA, aumônier de la maison de retraite Angélique-Le-Sourd à ST JACUT-LES-PINS, tout en gardant ses fonctions actuelles.

Le Père René TABARD, spiritain, vicaire aux paroisses de CAMOËL, FÉREL et PÉNESTIN, en résidence à FÉREL, avec l’accord de son supérieur.





Autres missions :

M. l’abbé Alain LECLERC, au service de l’évêché, en résidence à VANNES.

M. l’abbé Louis DE BRONAC, directeur et professeur au Grand Séminaire Saint-Yves de RENNES, tout en gardant ses fonctions actuelles.

Monsieur Philippe RAHON, délégué diocésain à la pastorale de la santé, tout en restant délégué diocésain aux mouvements et associations de fidèles.

Monsieur Benoît CHARPENTIER, diacre, aumônier de l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de SAINT-AVÉ, avec l’accord de l’administration.

M. l’abbé Etienne PORTALIS, aumônier de la mission étudiante à VANNES, tout en gardant ses fonctions actuelles.

M. l’abbé Johann RIBETTE, prêtre étudiant en résidence au foyer Jean-Paul II, tout en demeurant vicaire à la communauté de paroisses de GUER, MONTENEUF et BEIGNON.



Au service de la pastorale des jeunes (cette mission s’ajoute aux offices déjà reçus) :

M. l’abbé Christophe GUÉGAN, au doyenné de PLOËRMEL,

M. l’abbé Ronan GRAZIANA, au nouveau doyenné d’HENNEBONT – PORT-LOUIS,

M. l’abbé Raymond AGBO, au doyenné du FAOUËT,

M. l’abbé Thierry FÉLIX, au pays d’AURAY.



Toutes ces nominations prennent effet au 1er septembre 2021, et pour les curés, recteurs, administrateurs, après la prise en charge canonique.



Monseigneur accepte que se retire

M. l’abbé Michel GICQUELLO à la Maison Saint-Joachim à STE-ANNE D’AURAY.