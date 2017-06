Donatienne est, avec Adeline, responsable du territoire des deux Loire des scouts et guides de France qui rassemble les départements de la Loire et de la Haute Loire! Le scoutisme s'y porte bien avec plus de 1000 adhérents. rencontre avec une jeune femme enthousiaste et déterminée, bien dans sa vie professionelle et familiale qui incarne les valeurs du scoutisme d'aujourd'hui.