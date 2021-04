Donner un sens à sa vie : aimer ses ennemis

Comment donner un sens à sa vie ? Voilà une question que tout le monde se pose et parfois plus d'une fois. Mgr Beau nous invite pour y répondre à aimer nos ennemis. Mais que faut-il comprendre dans cette injonction ?



"Aimer ceux qu'on apprécie cela n'a pas de mérite, il faut mettre la barre plus haut", affirme l'archevêque de Bourges.