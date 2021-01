Donnons notre cœur par les yeux

Vous connaissez comme moi la parole du Petit Prince : « l’essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu’avec le coeur ». Je me demande si c’est toujours vrai, à cause de la situation que nous vivons aujourd’hui. Nos visages sont masqués, et cela nous oblige précisément à regarder les yeux de l’autre. Et on pourrait dire : « l’essentiel est visible dans ses yeux » !



Je pense à cette jeune d’une quinzaine d’années passée me voir il y a quelques jours pour demander le baptême. En effet j’avais tardé à lui donner une réponse, elle venait pour me relancer. En écoutant ce qu’elle me disait à travers son masque, je regardais ses yeux et je voyais très clairement la vérité de sa demande. Ses yeux parlaient de son coeur. Son coeur parlait par ses yeux. Ses yeux parlaient pour elle. Si bien qu’on pourrait compléter la parole du Petit Prince : « l’essentiel est présent dans le coeur, et il est visible par les yeux » !



Comme il est important actuellement de garder une communication entre personnes aussi profonde que possible ! Car la distanciation imposée fait perdre de la qualité dans la relation. Une qualité d’incarnation, faite à la fois de mimiques du visage, de gestes expressifs, de tonalité claire de la

voix, de touchers amicaux et affectueux.



C’est une grande partie du mystère que nous avons célébré à Noël, où le coeur du Père se donne dans le visage du Fils petit enfant. Jean nous le dit au début de sa première lettre : « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous

avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie […] nous vous l’annonçons ».



Il nous faut sans doute réfléchir un instant à cela : comment puis-je me donner à l’autre à travers ce qui m’est imposé comme contrainte ? Comment puis-je lui donner de moi-même ? Que dois-je changer dans ma façon de m’exprimer pour que celle-ci puisse rejoindre le coeur de l’autre ?



On n’a pas fini de percevoir à quel point la distance, et donc la solitude, gagnent du terrain et empêchent nos interactions d’être fructueuses. Je pense particulièrement aux étudiants qui sont cloîtrés dans le petit espace de leur chambre qui leur sert à la fois à dormir, manger, travailler, et même plus pour partager des moments d’échange et de joie.



« L’essentiel est visible par les yeux, on voit si les yeux parlent du coeur ».

Donnons notre coeur par les yeux.