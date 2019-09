Née en 1897, militante anarchiste et communiste, Dorothy Day est célèbre aux Etats-Unis pour être la première " hippie ". Jeune journaliste engagée dans la défense pour les plus pauvres, le pacifisme et le combat contre le racisme.



Convertie au catholicisme à l'âge de 30 ans, sans rien renier de ses convictions révolutionnaires et avant-gardistes en faveur de la justice et de la paix, sa vie est digne d'un roman. Une vie bien remplie, que nous propose cette semaine de découvrir Bruno de Chasteigner, avec " Dorothy Day - La révolution du coeur ", un livre d'Elisabeth Geffroy, Baudouin de Guillebon et Floriane Rivaz, paru aux éditions Tallandier.