Du Feu de Vieux ! Les anciens ravivent "TA" flamme

Une série de 9 témoignages : écrite et réalisée par Jeanne Formery et Marie-Lucie Walch produite par la Web TV Avignon. En partenariat avec la Résidence du Quinsan à Venasque.



Présentes toutes les deux dans les studios, elles nous parlent de cette expérience forte vécue pendant la période de confinement auprès de ces personnes riches de vie.



Diffusion de la série à partir du 1er Noivembre 2020 à 16 h sur la chaîne You Tube du diocèse d'Avignon, un épisode par semaine jusqu'au 27 Décembre 2020.