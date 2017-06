Du gospel ce samedi à Ti Mamm Doué à Cléguerec

Du lundi au vendredi à 08h37 et 20h20

La vie du diocèse par ceux qui la font. Chaque jour la rédaction donne la parole à tous ceux qui font vivre le diocèse de Vannes. Responsables de services et de mouvements, prêtres, chrétiens engagés, tous donnent pour l'Eglise de leur temps et s'engagent pour porter la vie du diocèse et la joie de l'Evangile, à ceux qui en sont les plus lointains. Ils ont la parole chaque matin et chaque soir à 8h30 et 20h20.