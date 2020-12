Durant ces confinements, quel rôle pour les diacres permanents du diocèse ?

Face à la crise Covid, la parole a été donné aux prêtres et aux fidèles mais qu'en est-il des diacres ? Comment ont-ils été touché dans leur mission ? Comment ont-ils tenté d'y apporter des réponses ?

Pour rappel, la mission première d'un diacre est d'être au service de l'Eglise dans trois missions particulières : l'annonce de la Parole, le service de la liturgie et le service de la charité. Mais aujourd'hui, comment servir concrètement quand nos relations sociales sont limitées ?

Deux diacres permanents du diocèse d'Angers sont avec nous pour répondre à ces questions : Joël Caillé et Jean-Marie Watier.