Echo du pèlerinage de Namur-Tournai du mois de mai 2019

Environ 200 personnes malades ou handicapées participent chaque année aux pèlerinages vers Lourdes. Avec les bénévoles, ils forment l'Hospitalité. Au-delà et à travers le service qu'ils rendent, il vivent une fraternité unique et une expérience enrichissante. La présence des jeunes des écoles est une riche et incontournable collaboration.