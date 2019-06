Echos du synode 3 juillet 2019.

Les quatre témoins sont aasez unanimes: Cette grande rencontre de 600 délégués et de 5000 personnes pour la messe de Pentecôte a fourni un vrai moment de rencontre entre des chrétiens si différents, quant à leur contexte, à leur manière de vivre la foi: Vivre cette diversité les a beaucoup marqués; cela devrait laisser des traces.

600 délégués de tout le diocèse du Loiret réunis à St Paterne pour 1 jour 1/2 de travail.

Mais de quoi s'agit-il ?

D’après le droit canonique, un synode diocésain est la réunion des délégués des prêtres et des autres fidèles qui apportent leur concours à l’évêque pour le bien de la communauté diocésaine tout entière. et donc, d'après ces témoins cette attention à tout le diocèse est la note forte.

Les délégués ont- également- été invités à formuler des propositions d'orientation pour l'église diocésaine autour de 5 chantiers missionnaires :

-> La Rencontre Personnelle du Christ

-> Veiller à la qualité de l' Accueil pour ceux qui viennent

-> Sortir - Aller vers.. Vivre au coeur du monde sa vie chrétienne

-> Rendre L'Eucharistie dominicale missionnaire, davantage;

-> Petites fraternités missionnaires

Et aujourd'hui ? « Le synode n’est pas fini, tout commence maintenant ! » a dit Monseigneur Blaquart au cours de l'homélie de la grande messe synodale du 9 juin.



Retrouver la synthèse des travaux de l'Assemblée synodale ainsi que des photos de l’événement sur le site du diocèse : Accueil - Site du diocèse d'Orléans - Diocèse d'Orléans