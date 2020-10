Eclairage en chanson sur la misanthropie et la vérité

Quand la littérature et la chanson s'allient pour évoquer des sentiments humains...

Le chanteur, auteur compositeur, Yves Daunès a enseigné la littérature pendant plus de 30 ans. Il nous démontre que chansons et oeuvres littéraires peuvent se marier pour exprimer des sentiments qui traversent l'âme.



Pour cette 1ère émission : le sentiment de solitude, qui peut être perçu comme de la misanthropie, face à un monde dont on n'approuve pas les codes.