Ecologie et Eglise: 2 évenements cette semaine et dialogue interreligieux

Au sommaire cette semaine : écologie et Eglise, c’est le thème de deux évènements qui vous sont proposés dans le diocèse. Tout d’abord, par l'association culturelle protestante d'Anjou qui organise une conférence sur le thème « Eglise verte, quels enjeux, quelles actions ?». Et l’autre évènement est organisé par la paroisse Saint-René à Segré et les Franciscains de Cholet qui mettra St François d’Assise à l’honneur.



Nous évoquerons aussi une invitation au dialogue et à la compréhension avec les autres religions. Présentation dans ce magazine d’un parcours organisé par le service de la formation permanente du diocèse d’Angers permettant de connaître davantage l’Islam et d’approfondir les raisons pour lesquelles l’Eglise catholique tient à ce dialogue.