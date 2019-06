Ecologie, quelle(s) conversion(s) ?

L'Eglise protestante unie lance un vaste processus synodal, pendant 1 an, sur le thème : "Ecologie : quelles conversions ?". Chaque paroisse apporte sa contribution avant l'été 2019, puis les synodes régionaux en débattront en novembre, et tout cela sera repris lors du synode national de mai 2020. Echos d'une soirée sur ce sujet au temple de Mérignac, début juin, introduite par le pasteur Pascal Vernier et synthétisée par Robert Cabane.